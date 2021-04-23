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Barcelona'da hedef Memphis Depay

Lyon'un Hollandalı yıldızı, Barcelona'nın transfer radarında kalmaya devam ediyor...

Spor 23.04.2021, 12:09
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Barcelona'da hedef Memphis Depay

Barcelona, Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Memphis Depay'ı öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. 

RMC Sport'ta yer alan haberde Teknik Direktör Ronald Koeman'ın Joan Laporta başkanlığındaki yeni yönetime de 27 yaşındaki oyuncuyu mutlaka kadrosunda görmek istediğini ilettiği belirtildi. 

Hollandalı oyuncu bu sezon Lyon forması altında şu ana dek çıktığı 40 resmi maçta 21 gol atıp 10 da asist yaptı. 

(Maçkolik)

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