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Bakan Kasapoğlu’ndan Sivasspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor Kulübü’nü tebrik etti.

Spor 27.05.2022, 10:44
Bakan Kasapoğlu’ndan Sivasspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Sivasspor Kulübü’nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Kupası Finali’nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Kayserispor’u uzatmalar sonucunda 3-2 yenerek kupayı kazanan Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tebrikler Yiğidolar. Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sivasspor camiasını kutluyorum.”

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