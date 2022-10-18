Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, madencileri unutmadı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bugün İspanya’nın Surne Bilbao takımıyla oynayacağı karşılaşma öncesi ısınmaya Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden madencilerin anısına oyuncular kollarındaki siyah bantlarla çıkacak.

Geçtiğimiz sezon FIBA Avrupa Kupası Şampiyonluğunu kazanan, bu sezon da katıldığı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne Bosna Hersek’in IGOKEA takımını mağlup ederek başlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bugün İspanya’da Bilbao Arena’da Surne Bilbao ile karşılaşacak.

Bartın Amasra’dan gelen acı haberi tüm dünyaya duyurmak için Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmandaki ikinci maçları öncesi ısınmaya kollarındaki siyah bantlarla çıkma kararı aldı.

Basketbolcular, kayıpları ile tüm Türkiye’yi yasa boğan madencilerin acısını yüreklerinde yaşadıklarını, maç öncesi bu şekilde gözler önüne serecek.