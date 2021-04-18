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Aykut Kocaman yönetiminde 4. penaltı kaçtı
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından 4 penaltıdan yararlanamadı.
Spor 18.04.2021, 21:06
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Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından 4 penaltıdan yararlanamadı.
Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin tek golü 18. dakikada Ömer Ali Şahiner’den geldi. Turuncu-lacivertliler, 88. dakikada Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.
Kaçan bu penaltıyla Başakşehir’de ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. İstanbul temsilcisi, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından 4 tane penaltı kaçırdı.Bunların 2’sini Giuliano, 1’er tane de Demba Ba ve Visca gole çeviremedi.