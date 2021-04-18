banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!

Aykut Kocaman yönetiminde 4. penaltı kaçtı

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından 4 penaltıdan yararlanamadı.

Spor 18.04.2021, 21:06
3
Aykut Kocaman yönetiminde 4. penaltı kaçtı

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından 4 penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin tek golü 18. dakikada Ömer Ali Şahiner’den geldi. Turuncu-lacivertliler, 88. dakikada Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Kaçan bu penaltıyla Başakşehir’de ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. İstanbul temsilcisi, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından 4 tane penaltı kaçırdı.

Bunların 2’sini Giuliano, 1’er tane de Demba Ba ve Visca gole çeviremedi.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu