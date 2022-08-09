Avrupa maçlarının dijital iletişimi De Marke’ye emanet

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin yayıncısı Exxen, dijital iletişimi yönetmesi için De Marke’yle anlaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin Türkiye’deki yayıncısı Exxen, dijital iletişim konusunda Türkiye’nin önde gelen spor iletişim ajanslarından De Marke ile anlaşma sağladı. Exxen’in spor hesaplarını yönetecek olan De Marke, temsilcilerimizin maçlarından özel görüntüler, önemli bilgiler ve karşılaşmaların kırılma anlarını kullanıcılarına sunacak. Yapılan önemli işbirliği sonrasında spor iletişimini üst seviyeye çıkarmak isteyen platform, bu anlamda Avrupa maçlarıyla birlikte kullanıcıları futbolun içine daha çok çekmeyi hedefliyor.