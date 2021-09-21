banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kritik Konyaspor deplasmanı öncesi oyuncularını uyardı. Takım verilerinin yanında alınan puanlardan dolayı oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, daha iyisini ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Spor 21.09.2021, 13:36
Avcı, kritik Konyaspor maçı öncesi uyardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kritik Konyaspor deplasmanı öncesi oyuncularını uyardı. Takım verilerinin yanında alınan puanlardan dolayı oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, daha iyisini ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maç öncesi ve sonrası oyuncularıyla birlikte gerçekleştirdiği geri bildirim toplantısında geride kalan 5 haftalık bölümün değerlendirmesinde bulundu. Takım verilerinden ve alınan puanlardan dolayı iyi yolda olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam oyuncularını tebrik ederken, daha iyisini yapmak zorunda olduklarını belirtti.

Süper Lig’e iyi başlangıç yapan rakipleri Konyaspor’un iyi bir takım olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, takım halinde güzel işler yapan bir ekiple oynayacaklarını belirtti. Buna karşı kendi oyun duruşlarını sahaya koymaları gerektiğini anlatan Avcı, "Hücumda ve takım savunmasındaki verilerimizle yaptığımız doğru işleri daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Sahanın içinde her zaman birbirimizi destek olalım" diyerek zorlu Konyaspor maçının önemine vurgu yaptı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P