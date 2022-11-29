Arkas Spor, avantaj peşinde

Arkas Spor, Voleybol CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalyan ekibi Valsa Group’u konuk edecek.

Arkas Spor, Voleybol CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalyan ekibi Valsa Group’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19.00’da Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Sırbistan’dan Tomislav Popovic ile Azerbaycan’dan Fuad Aghayev hakem ikilisi yönetecek. İzmir temsilcisi bu müsabakadan avantajlı bir skor alarak İtalya’nın Modena şehrine gitmek istiyor. Rövanş mücadelesi 4 Aralık Çarşamba günü İtalya’nın Modena kentinde oynanacak.