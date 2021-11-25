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Arkadiusz Milik: "Galatasaray kazanmayı hak etti"
Olimpik Marsilya’nın Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik, Galatasaray’ın kazanmayı hak ettiğini söyledi.
Spor 25.11.2021, 23:08
Olimpik Marsilya’nın Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik, Galatasaray’ın kazanmayı hak ettiğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında temsilcisi Olimpik Marsilya deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Marsilyalı futbolcu Arkadiusz Milik, "İlk 20 dakika çok zordu. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Amacımız kazanmaktı. Futbol böyle bir şey. Çok kararlıydılar. Hak ettiler. Puan kazanmak için oynadık. Çok üzgünüm. Önümüzdeki maç pazar günü. Onu oynamaktan başka bir seçenek kalmıyor" diye konuştu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Milik, "Onu özledik. Geldiğinden beri çok bize şey kattı" şeklinde konuştu.