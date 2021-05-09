banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para borsalarında yatırım rehberi
Kripto para borsalarında yatırım rehberi
Papa'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Papa'dan Mescid-i Aksa açıklaması
İsrail’e birçok noktadan füze saldırısı başladı...
İsrail’e birçok noktadan füze saldırısı başladı...
Tam kapanma sonrası için kritik uyarı
Tam kapanma sonrası için kritik uyarı

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

Son dakika: 18 Mayıs'ta İzmir'de Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Spor 09.05.2021, 21:55 09.05.2021, 22:03
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

SEYİRCİ UYGULAMASI SADECE FİNAL MAÇINDA GEÇERLİ OLACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (0)
12°
açık