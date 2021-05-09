Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

SEYİRCİ UYGULAMASI SADECE FİNAL MAÇINDA GEÇERLİ OLACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.