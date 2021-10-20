Altınordu, Alsancak Stadı’nın yarısını istiyor

Altınordu Spor Kulübü yönetimi, 1962 yılında o dönemki adıyla Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İzmir Bölgesi Başkanlığı ile yapılan protokole göre, İzmir Alsancak Stadı’nın bina ve saha kullanım hakkının yarısının kendilerine verilmesi gerektiğini açıkladı.

İzmir spor kamuoyunda en fazla konuşulan konuların başında, yenilenen ve Kasım ayında açılması beklenen İzmir Alsancak Stadı’nın hangi kulübe tahsis edileceği gelirken, konuyla ilgili Altınordu’dan hamle geldi. 24 Ocak 1962’de, o dönemki adıyla Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İzmir Bölgesi Başkanlığı ile Altınordu Gençlik ve Spor Kulübü arasında yapılan protokol ile ilgili açıklamalar yapmak üzere basın toplantısı düzenleyen Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, uzun yıllardır bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

O yıllarda İzmir’in 1971 Akdeniz Oyunları’na talip olduğunu ve bu nedenle İzmir’de spor tesisi ihtiyacının olduğunu ifade eden Bezircilioğlu, “İzmir’de tesis ihtiyacı olduğu için bununla ilgili yer arayışı da var. Bu arayış çerçevesinde de Altınordu’nun uhdesinde olan, Alsancak semtinde 15 bin 500 metrekarelik bir araziyi devletimiz, tesis yapmak için Altınordu’dan talep ediyor. Protokolün devlet açısında talep tarafı bu. Karşılığında da Altınordu’ya bazı taahhütleri var. Bunlardan bir tanesi Ali Çetinkaya Bulvarı’nda bin 550 metrekare üzerine 7 katlı bir bina teslim etmeyi vaat ediyorlar. Bu maddeye istinaden bu bina yapılıp teslim ediliyor. Protokolün ilk maddesi devletimiz tarafından yerine getiriliyor” dedi.

“Saha kullanım hakkı Altay ile ortak”

Protokolün diğer maddelerini de açıklayan Bezircilioğlu, protokolün bina ve saha olmak üzere iki kısma ayrıldığını söyleyerek, “O yıllarda Akdeniz Oyunları nedeniyle genişletilerek yenilenen Alsancak Stadı’nın ihale projesi gereğince yapılacak olan binaların, idari bloklar hariç olmak üzere Altınordu’ya yarı nisbette intifa hakkı verilerek tapuya tescil ettirilmesini Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü kabul ve taahhüt ettiği yazıyor bu maddede. Bu madde günümüze kadar çeşitli nedenlerle yerine getirilememiş. Bu bizim için en önemli maddedir. Bu maddenin devamında Alsancak Stadı’nın saha kullanım hakkına istinaden de bir kısım var. Sahayı ve soyunma odalarını da Altınordu ve Altay’a eşit haklarda tahsis edilerek tapuya tescil ettirileceğini taahhüt ediyor bu madde” diye konuştu.

“Protokolün ilk maddesi yerine getirilmiş”

Yapılan protokolde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Altay Spor Kulübü ile ortak olduklarını söyleyen Bezircilioğlu, “Binayı devletimizle bölüşeceğiz. Sahada ise kardeş kulübümüz Altay ile bir ortaklığımız söz konusu. Devletimize güvenip elimizdeki 15 bin 500 metrekare araziyi devletimize teslim ettik. Karşılığında da devletimiz protokolün ilk maddesini yerine getirirken, Alsancak Stadı ile ilgili olan maddesini yerine getirememiştir. Devletimizin bu protokolü icraya koymasını istiyoruz” dedi.

“Protokol, temizlik esnasında bulundu”

O günün şartlarında Alsancak Stadı’nın yapımının gecikmesi, kulüpte sorunların olması ve yönetimler arasında kopukluklar olması gibi nedenlerle protokol konusunda 2006 yılına kadar bir gelişme yaşanmadığını söyleyen Bezircilioğlu, “2006 yılında kulüp binasının en üst katında bir temizlik esnasında bu protokol bulunuyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile iletişime geçilip bu protokolün gerçek olduğu ve devlette bir karşılığı olduğu ortaya çıkıyor. 2006’dan sonra gerek Bakanlık nezdinde gerek Gençlik Spor Genel Müdürlüğü nezdinde bu zamana kadar çalışmalarımız oldu. Devletimizle karşı karşıya gelecek bir adım atmak istemediğimiz için müzakere yöntemiyle mücadele ettik. Dava açılıp tedbir kararı alınabilirdi. Cumhuriyetle yaşıt bir kulübüz ve devletimize karşı yumuşak başlılığımızla hareket ettik. Yenilenen Alsancak Stadı’nın inşaatı bitmek üzere. Bu nedenle hakkımızı devletimizden istiyoruz. Yine de bir mahkeme gibi hukuki bir adımımız olmayacak. Devletimizden 60 yıllık bir kira kaybımız var, biz bunu da talep etmiyoruz” açıklamasını yaptı.