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Altay, Göztepe derbisinin hazırlıklarına başladı
Altay, Spor Toto 1. Lig’de Göztepe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Spor 24.11.2022, 10:58
Altay, Spor Toto 1. Lig’de Göztepe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Altay, İzmir derbisinde Göztepe’ye konuk olacak. 27 Kasım Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.