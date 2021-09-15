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Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Altay, Süper Lig’in 5. haftasında konuk edeceği Göztepe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 15.09.2021, 17:50
Altay, Göztepe derbisine hazırlanıyor

Altay, Süper Lig’in 5. haftasında konuk edeceği Göztepe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’in 5. haftası İzmir derbisine sahne oluyor. 17 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Altay, Göztepe’yi konuk edecek. Süper Lig’de 18 yıl aranın ardından oynanacak olan ilk İzmir derbisi özelliğini taşıyan karşılaşmaya Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Derbi öncesinde ev sahibi Altay’da hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

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