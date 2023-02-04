Altay, 3 puana hasret

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta mücadelesinde Adanaspor’a son dakikalarda penaltıdan yediği tek golle mağlup olan Altay’ın 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasının açılış maçında dün Adanaspor’la Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı gole çeviren Adanaspor zorlu mücadeleyi 1-0 kazandı. Böylece İzmir temsilcisi, kritik maçı kaybederek düşme hattından uzaklaşma fırsatını kaçırırken, ligdeki galibiyet özlemini de 6 maça çıkarmış oldu.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle bu süreçteki 18 puanın sadece 1’ini aldı. Durum böyle olunca Altay, 23. hafta kapanırken kendini düşme hattında bulabilir.

Öte yandan Altay, gelecek hafta şampiyonluk yarışı veren Bodrumspor’a konuk olacak.