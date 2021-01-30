Aliağa Petkimspor Bursa’da mağlup
ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk olan Aliağa Petkimspor, rakibine 95-89 mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk olan Aliağa Petkimspor, rakibine 95-89 mağlup oldu.
Tofaş Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip 53-42 önde tamamladı. Bursaspor’da Marial Shayok 24 ve Xavier Munford 19 sayıyla oynarken, Aliağa Petkimspor’da Sarunas Vasiliauskas 30 ve Kendrick Ray 17 sayı kaydetti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sinan İşgüder xx, Serdar Ünal xx, Ahmet Tatlıcı xx
Frutti Extra Bursaspor: Justin Tillman x 6, Marial Shayok xxx 24, Can Mutaf x 2, Kenneth Kadji xxx 18, Lamar Peters xx 6, Metin Türen x 3, Oğuz Savaş x 2, Ömercan İlyasoğlu x, Tevfik Akdamar x, Xavier Munford xxx 19, Birkan Batuk xx 15
Aliağa Petkimspor: Sarunas Vasiliauskas xxx 27, Ian Hummer xx 16, Okben Ulubay xx 10, Ege Arar x 2, Kendrick Ray xxx 17, Canberk Kuş x, Steve Zack xx 10, Boran Güler x, Deniz Çelen x, Thomas Wimbush x 4, Dorukhan Engindeniz x 3
1. Periyot: 26-20
Devre: 53-423. Periyot: 78-70