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Alanyaspor’da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları başlıyor
AYTEMİZ ALANYASPOR, UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURUNDA NORVEÇ'İN ROSENBORG TAKIMIYLA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPACAĞI İDMANLA BAŞLAYACAK.
Spor 21.09.2020, 10:06
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A.Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Norveç’in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak.
Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi’nin 3. ön eleme turunda perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak. Bir günlük izinin ardından turuncu-yeşilli ekip, bu maçın hazırlıklarını bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.
Alanyaspor, tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabaka için çarşamba günü saat 12.00’da Gazipaşa Havalimanı’ndan özel uçakla Norveç’e gidecek.
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