Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu’yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti. Kulüpler Birliği Yönetimi, yapılacak olan seçime kadar Ahmet Nur Çebi’nin görevde kalmasını rica etti. Çebi bu durumda ’Tamam’ derken, 6 Temmuz’a kadar görevde kalacağını ve yapılacak olan seçimde aday olmayacağını belirtti.