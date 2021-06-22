banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu’yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Spor 22.06.2021, 14:12
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu’yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası’nda bulunan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Yönetimi’yle yaptığı toplantıda başkanlığa devam edemeyeceğini belirtti. Kulüpler Birliği Yönetimi, yapılacak olan seçime kadar Ahmet Nur Çebi’nin görevde kalmasını rica etti. Çebi bu durumda ’Tamam’ derken, 6 Temmuz’a kadar görevde kalacağını ve yapılacak olan seçimde aday olmayacağını belirtti.
banner486
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner493