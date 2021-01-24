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Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Türkiye’de bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90’ı yayıncı kuruluştan ama bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Yapılan indirimde bugün 30 milyon fark ediyor” dedi.

Spor 24.01.2021, 19:38
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Adil Gevrek: "Bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Türkiye’de bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90’ı yayıncı kuruluştan ama bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Yapılan indirimde bugün 30 milyon fark ediyor” dedi.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, karşılaşmanın 88. dakikasına kadar iyi mücadele ettiklerini ancak son dakikada yedikleri gol ile mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

"Son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü"

Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Gevrek, “Zaman zaman takım olarak iyi futbol oynadık. Hatta 88. dakikaya kadar da iyi getirdik ama maalesef son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. İlk yarının son maçıydı. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak 27 puan topladık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı, bizim için çok önemliydi. İlk yarıyı 30 puanla kapatsak çok iyi olacaktı ama maalesef son dakikada gelen golle mağlup olduk” ifadelerini kullandı.

"Bana göre takımımız bugün çok iyi mücadele etti"

Futbolun üç sonuçlu bir oyun olduğunu da kaydeden Başkan Gevrek, “Futbolda kazanmak, kaybetmek, berabere kalmak var. Bana göre takımımız bugün çok iyi mücadele etti. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi. İlk yarıda hedeflerinin 30 puan olduğunu ancak 27 puanla kapattıklarını da kaydeden Gevrek, “27 puan iyi. Ligde arada yok önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına bakacağız” şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile Youssuf ile alakalı 1-2 görüşmemiz oldu"

Bir gazetecinin "Youssuf’un transferi konusunda Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da Gevrek, “Daha önce bir görüşmemiz oldu. Bugün maç vardı. Maç öncesi Youssuf ile alakalı bir şey konuşmadık. Daha önce bir görüşmemiz olmuştu, şu an net bir şey yok. Ama Galatasaray ile Youssuf’la alakalı 1-2 görüşmemiz oldu. Bugün maçla ilgili konuştuk ama Youssuf ile alakalı görüşmemiz olmadı” diye cevap verdi.

"Seneye zemini de düzeltiriz"

Zeminin kötü olması ile ilgili de soruları cevaplayan Gevrek, “Malatya’da hava şartları da sıkıntılı ve zor. Zemin biraz ağır ama seneye onu düzeltiriz. Bakıldığında kötü görünüyor ama çok da kötü değil. Bu sadece bizde değil, birçok takımda böyle maalesef. Hava şartlarından dolayı zeminle alakalı sıkıntılar oluyor. Sezon bittikten sonra onunla ilgili bir değerlendirme yapacağız ama şu an yapacak bir şey yok” diye konuştu.

"Futbolun içinde bu tür sıkıntılar olabilir"

Hafta içi futbolcuların idmana çıkmaması ile ilgili de konuşan Başkan Gevrek, “Takımı izlediniz bugün. Futbolun içerisinde bu tür sıkıntılar olabilir. Çok karakterli bir futbolcu gurubumuz var. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Türkiye’de bugün parasal olarak çok ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90’ı yayıncı kuruluştan ama bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Yapılan indirimde bugün 30 milyon fark ediyor. Ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak bir sıkıntı değil. Futbolcu kardeşlerimizin yaptığı ufak bir protestodur. Bence bu haktır, futbolcu kardeşlerimizle bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Bu sadece Malatya’da değil, Türkiye’de birçok kulüpte var. Ama nedense Malatya’da çok fazla dile getiriliyor. Bunu da maalesef biz kendimiz yapıyoruz. Malatya’da yerel basınımız bu işi çok seviyor. Bizim içimizde de maalesef bu tür sıkıntılar var” şeklinde konuştu.

"İş adamlarımızın kulübe sahip çıkması lazım"

Gevrek, ekonomik sıkıntının aşılamayacak bir durum olmadığını da ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“7 senedir burada görev yapıyoruz. Biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Artık şehrimizin, siyasetçilerimizin, işadamlarımızın, herkesin bu takıma sahip çıkması lazım, bu şehir için çok önemli ve marka değeri var. Bunun sadece yönetime bırakılmaması lazım. Biz sadece yönetim olarak bugüne kadar bütün yükü taşıdık. Bu saatten sonra işadamlarımızın da sahip çıkması gerekiyor. Çok değerli işadamlarımız var. O değerli iş adamlarımız da artık gelip başkan mı olurlar, destek mi olurlar bilmem ama artık takıma sahip çıksınlar. Bugüne kadar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız destek veriyor ama sadece başkanımız ve bizimle olacak iş değil. Bugüne kadar hiç kimsenin kapısına gitmedik. Bu şehrin marka değeri Malatyaspor’dur ve buraya bütün iş adamlarımızın sahip çıkması lazım”
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