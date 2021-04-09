Acun Ilıcalı çok kızdı: Beşiktaş'ı temsil etme!

Acun Ilıcalı, memleketinin takımı olan Erzurumspor için bir dayanışma organizasyonu düzenleyeceğini açıklamıştı. Ancak; Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi ünlü televizyoncuya gelen tepkiler geri adım attırdı. Ilıcalı, söz konusu organizasyonu erteledi. Bunun üzerine Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Ilıcalı'yı eleştirdi. Ünlü yapımcı, siyah-beyazlı yöneticiye olay bir yanıt verdi.

'Beşiktaşlılar yanlış anlamasın'

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurumumuz için bir dayanışma organizasyonu olan Erzurumspor Gecesi, Beşiktaşlı dostlarımızın yanlış anlamalarına sebebiyet vermemek adına pazartesi akşamına ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı olması ile bilinen ve geçmişte sarı-lacivertli kulüp için de çok ses getiren organizasyonlarda bulunan Ilıcalı, katıldığı bir programda şunları söylemişti:

'Koç varken Fenerbahçe Başkanı olmam'

"Ali Koç başkanımız, kendini Fenerbahçe'ye adamış bir başkan. Benden istendiği her zaman, seve seve Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştım. Böyle bir başkan verken Fenerbahçe Başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez. Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması.”

'Fenerbahçeliler daha mı çok yardım eder?'

Öte yandan Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş cephesinden sürpriz bir tepki geldi. Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" diyerek ünlü televizyoncuyu hedef aldı.

Ilıcalı'dan olay cevap

Acun Ilıcalı, Mesut Urgancılar'ın tepkisi üzerine flaş bir paylaşım yaptı. Ilıcalı'nın "Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri' unvanını taşıyan Mesut Urgancılar'a birinci tekil ağızdan; 'sen' diye hitap etmesi dikkati çekti.

"Beşiktaş'ı temsil etme"

Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."

Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. https://t.co/vPzTGctuxD — Acun Ilıcalı (@acunilicali) April 9, 2021

(Ajansspor)