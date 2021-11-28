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Abdullah Avcı: “Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet”

Karagümrük deplasmanında 2-0 kazanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Kendileri adına zor bir maç olduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, ligde kolay maç olmadığının altını çizdi.

Spor 28.11.2021, 19:16 28.11.2021, 19:27
Abdullah Avcı: “Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet”

Karagümrük deplasmanında 2-0 kazanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Kendileri adına zor bir maç olduğunu ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, ligde kolay maç olmadığının altını çizdi.

Süper Lig’in 14. haftasında Karagümrük’ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Olimpiyat Stadı’nın kendisi için önemli bir yerinin olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Avcı, “Olimpiyat Stadı, benim 6 senemin geçtiği yer. Güzel hikayelerin olduğu, geçen sene de Trabzonspor’la bir kupa kazandığımız bir stat. Rakip Karagümrük, beni 22-23 üç yaşlarında futbol piyasasına sunan, çıkış yaptığım, iki senede otuz gole yakın atıp piyasaya çıktığım takım. Ciddi bir saha organizasyon takımına karşı oynadık. Her iki takımın da sahada hem savunmada hem hücumda planları vardı. Topa sahip olma oyununu her iki takımda istedi. Özellikle rakibin topa sahip olup opsiyonlarını çok sabırla beklemesi aslında sinir bozucu bir durumdur ama ona sabırlı kalmak ve takım savunmasını yapmak çok önemliydi. İkinci bölgede de merkezi çok doğru kapatarak sabırla topun peşinde bazen koşmak gerekir. Şampiyonluğa oynamak, hedefe gitmek bu tür oyunları geçmek takım savunmasını doğru yapmakla eş değerdedir. Bugün fırsatlar bulduk. Penaltıdan golü attık. İkinci yarıda da fırsatlarımız vardı. Erken oyunu kopartabilirdik ama doğru zamanda 2. gol de geldi. Bugün sistemi, organizasyonu ve planları olan 2 takım karşılaştı. Biz kazandık. Kazanmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi hedefe giderken daha fazla fedakarca takım savunması yapmaktır. Bugün itibariyle takımım ne istediysem bunu parça parça uygulamaya çalıştı. Onun için oyuncularla beraber olmaktan son derece mutluyum. Bir haftayı daha geride bıraktık. Kupa kazanmadık, hiçbir şey kazanmadık. Sadece üç puan kazandık. Cumartesi günü Adana Demirspor’la yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızı sabırlı, sakin olmaya destek vermeye, savunmayı ve hücumu bizle beraber yapmaya davet ediyorum. Taraftarımız bugün burada değildiler ama enerjileri vardı. Desteklerini gönülden desteklerini vereceklerine inanıyorum. 2-0’lık skor tabii ki iki sıfır önemli ama oyuncularım çalıştıklarımızı santim santim uygulamaya çalıştı. Benim için daha değerli. Bu yolda hızlı adımlar atmak önemli. 14. hafta bitti ve bir maç daha kazandık. Rekorlar diyorlar ama inanın hiçbir tarafına bakmıyorum. Her hafta kazandığımız maçlara bakıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

“Devre arasında takviyelerimiz olacak”

5-6 senedir zirve yarışı veren bir teknik adam olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Avcı, “Şampiyonluk konusunda yapılan algıları daha evvelden biliyorum. Son 5-6 senedir yarışan bir teknik direktörüm. Sahanın dışında ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Trabzonspor tarihi, geçmişi her zaman yarışmış bir takımdır. Camia da buna hazır. En iyi şekilde yarışmaya devam edeceğiz” dedi. Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Avcı, “Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yetenekli ve özel oyuncularından. Harika gidiyor. Daha önce, ’Bizi şampiyon yapacaksa ömür gibi oyuncular yapacak.’ dediğimi de tekrar hatırlatayım. Dalgalanmalar olacak. Bu böyle bir oyun. Özel bir oyuncu. Umarım gelişerek ve katkı sağlayarak devam eder” dedi.

Takımının her maçta rakibe göre oyun planının olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli hoca, “Bazen rakip seni topa sahip olmaya iter. 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölgede ne yapmamız gerektiğini çalıştık. Geçmişte çok sallandığımız maçlar da oldu. Biz her maçta rakibe göre hazırlanıyor. Çok iyi takımlar var ligde. Bu maçta maç kazanmanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Her takımın iyi bir oyuncu kalitesi var. Yeni teknik adamlar yeni organizasyonlara önem vermeye başladılar” diye konuştu.

Kadroda eksiklerinin olduğunu da söyleyen Avcı, “Henüz geniş bir kadroya sahip değiliz ama olacağız. Devre arasında transfer olacak. Visca konusunda devamlı yazılıyor ama öyle bir şey yok. Benim Türkiye’ye getirdiğim bir oyuncu kendisi. Çok iyi bir izleme komitemiz var. Detaylı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadrodaki adaleti de iletişimle sağlıyoruz. Samimi ve dürüst şekilde bunu anlatırsanız her şeyin karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bunun karşılığı da dürüst ve iyi bir iletişimdir” ifadelerini kullandı.

“Boş çerçeveyi doldurmak istiyoruz”

Sezon başında 14. haftada iyi durumda olacaklarının planını yaptığını söyleyen Avcı, “14. haftada iyi olacağımızın planını yapmıştım. Geçen sene hem devre arasında hem lig sonunda çalıştık ve transferleri erkenden yaptık. Ama 14. haftada bu kadar puanı kimse beklemiyordu. Ama benim için önemli olan bu değil. Şimdiden Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Artık çözümler ne, karşılamalar ne? Adana Demirspor şu anda benim için ne öncesidir ne de sonrasıdır” dedi.

Kulüpteki odasından paylaştığı fotoğrafta boş olan çerçevenin hikayesini de anlatan Avcı, “Oyuncuyla konuşurken belki de bir mesaj verme durumuydu bu fotoğraf. Trabzon her zaman yarışmış, zaman zaman kırılmalar küsmeler olmuş, hissiyatları büyük olan şehir. Bu camiada büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. O odada Trabzonspor’un tarihi de var. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş’in fotoğrafları var. Şampiyonluk yaşayan kadrolar var. Umarım o boş çerçeveyi bu sene doldururuz” diye konuştu.

Abdullah Avcı son olarak hayata veda eden Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet dileyerek, “Mustafa Cengiz’in ailesine başsağlığı diliyorum. Türk futbolunun ve Galatasaray Ailesi’nin başı sağ olsun. Üzüldüm. Bütün spor camiasının başı sağolsun” dedi.

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