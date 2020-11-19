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A Milliler, Macaristan'ı geçemedi!
A Milliler, Macaristan'ı geçemedi!

A Milliler, Macaristan'ı geçemedi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü.

Spor 19.11.2020, 09:09
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A Milliler, Macaristan'ı geçemedi!

Maçtan dakikalar

6. dakikada Ceza yayı sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Dibusz'da kaldı.

10. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Kalmar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan'ın dönerek yaptığı vuruşu kaleci Dibusz oyun alanı içine çeldi.

54. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in şutunda top savunmadan oyun alanına döndü.

57. dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

90+5. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya (Holender dk. 74), Attila Szalai, Fiola, Nego (Botka dk. 89 ?), Nagy, Kalmar (Cseri dk. 46) , Siger, Könyves (Varga dk. 46), Nikolic (Gyurcso dk. 64)

Yedekler: Hegedüs, Kescskes, Bese, Schafer

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye: Mert, Sangare, Ozan Kabak, Merih, Caner, Ozan Tufan (Berkay dk. 71), Mahmut (Kaan dk. 88 ?), İrfan Can (Yusuf dk. 55), Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Cenk (Deniz dk. 71)

Yedekler: Altay, Uğurcan, Mert, Ömer, Okay, Dorukhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Siger (dk. 57), Varga (dk. 90+5) (Macaristan)

Sarı Kartlar: Cseri, Dibusz, Holender, Gyurcso (Macaristan), Mahmut (Türkiye)

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