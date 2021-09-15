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6. WT Başkanlık Kupası’nın ilk gününde 5 madalya

6. WT Başkanlık Kupası Müsabakaları’nın ilk gününde Türk taekwondocular, 5 madalya kazandı.

Spor 15.09.2021, 21:30
6. WT Başkanlık Kupası’nın ilk gününde 5 madalya

6. WT Başkanlık Kupası Müsabakaları’nın ilk gününde Türk taekwondocular, 5 madalya kazandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonun ilk gününde büyükler kategorisinde kadınlar ve erkeklerde 4’er sıklette müsabakalar yapıldı. İlk gün müsabakaları sonunda Türk sporcular 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Erkekler 54 kiloda Enes Kaplan gümüş madalyanın sahibi olurken aynı kiloda Server Balaban, 63 kiloda Emircan Turan, kadınlar 73 kiloda Huri Korkut ve +73 kiloda Esra Akbulak bronz madalya elde etti.

Organizasyon yarın büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 8 sıklette yapılacak müsabakalar ile devam edecek.

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