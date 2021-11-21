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56 pilotun yarıştığı Off-Road yarışması nefes kesti

Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın son etabı Sakarya Karaköy’de başladı. 28 araç ve 56 pilotun katıldığı yarışlarda heyecan doruğa çıktı. Yüzlerce sporsever, ‘Spor Ada Vizyon Projesi’ alanında mücadeleyi ilgiyle izledi.

Spor 21.11.2021, 13:32
56 pilotun yarıştığı Off-Road yarışması nefes kesti

Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın son etabı Sakarya Karaköy’de başladı. 28 araç ve 56 pilotun katıldığı yarışlarda heyecan doruğa çıktı. Yüzlerce sporsever, ‘Spor Ada Vizyon Projesi’ alanında mücadeleyi ilgiyle izledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX ve MTB dünya yarışlarının ardından bu kez de Off-Road alanında Türkiye’nin en büyük ve prestijli yarışı Sakarya’da start aldı. Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışları Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Poyrazlar ve Karaköy parkurlarında gerçekleşti.

Orman etabının ardından bugün, Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Ada Vizyon Projesi alanında ‘seyirci’ etabı start aldı. Aralarında Sakaryalı Türkiye şampiyonu Off-Road pilotu Mustafa Saray ve 8 Sakaryalı pilotun yer aldığı 56 pilot, 28 araçla Karaköy parkurunda şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Nefes kesen heyecan

11.00’da start alan yarışlar 2.7 kilometrelik Karaköy parkurunda nefes kesen bir heyecana sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin misafirler için hazırladığı pist alanında yüzlerce sporsever, yarışları yakından takip etme fırsatı buldu. Vatandaşlar, pist içindeki tribün alanında aralıksız devam eden mücadeleyi büyük bir ilgiyle izledi. Yarışlar, saat 17.00’e kadar devam edecek. Yarışların sonunda saat 18.00’da ödül töreni yapılacak. Ayrıca, son etabın yapıldığı Büyükşehir Spor Ada Vizyon Projesi alanının otomobil ve motor sporlarına ait tüm pistler hazırlandığında Türkiye ve dünyadaki dev yarışlara ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Güzel devam eden bir yarışma var

54 Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Bilal Bakan, “Yarışlarımız çok güzel gidiyor. Yaklaşık 28 araç 56 yarışmacımızla dün start aldık ve bugün de ikinci günü. Gösteri etabımız çok güzel gidiyor. Vatandaşlar yarışlara büyük ilgi gösteriyor, ortam ve hava çok güzel. Etabımız harika, yarışmacılarımız memnun. Şuanda çok güzel devam eden bir yarışmamız var. Türkiye Off-Road Şampiyonası 7 ayaktan oluşuyor, bu 5’inci ayak. Bizden 20 gün sonra Kahramanmaraş’ta yapılacak, buradaki arkadaşlarımız oraya gidecekler. Daha sonrasında sezon bitiyor” diye konuştu.

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