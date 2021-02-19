26. Hafta Süper Lig'de kim kazanır, kim kaybeder?

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Trabzonspor 6'da 6 yaparak bugüne geldi. Son haftalarda özellikle aldığı seri galibiyeter ve istikrarı ile dikkat çekiyor. İyi oynadığı ve çok iyi oynamadan kazandığı maçlar da oldu. Ancak bir kadro istikrarına kavuştu ve bu önemli maç öncesinde 7 futbolcusu Covid’li. Bu maçı zor da olsa kazanacaktır diye düşünüyorum ve şampiyonluk şansını devam ettirecektir.

Geçen sezonun şampiyonu olan Başakşehir ise bu sezon zor günler geçiriyor. Kan kaybına uğayan ve sezon başından beri hayal kırıklığı yaratan Başakşehir’e deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman da ilaç olamadı. Trabzonspor karşısında puan almak için elinden geleni yapacaktır belki de 1 puan alacak ancak 3 puan hepimize sürpriz olur.

20 Şubat Cumartesi:

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

Alanyaspor bu sene hem Ligde hem de kupada Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Galatasaray bu maçta hem Liderliğini hem de istikrarını devam ettirmek isteyecektir. Bu Sezon 2 maçta da kaybettiği Alanyaspor’dan kaybettiği maçların rövanşını almak isteyecektir. Oldukça önem veriyorlar bu maç için için, Fatih Terim 3 gün önceden İstanbul'da da kar olduğu için takım Antalya'ya kampa götürdü ve maça sıkı hazırlanıyor.

Galatasaray Alanyaspor karşısında elbette zorlansa da firesiz geçecektir diye düşünüyorum. Alanyaspor da daha önce kazandığı maçların tesadüf oladığını göstermek isteyecektir, beraberlik de çıkabilir ancak G.Sarayın kaybetmesi sürpriz olacaktır

21 Şubat Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

Fenerbahçe, Göztepe engelini kayıpsız aşacaktır. Sakat futbolcular da yavaş yavaş kadroya girmeye başlıyor. Haftalardır sakat olduğu için oynamayan Pelkas büyük ihtimalle oynayacak ve Fenerbahçe kendi evinde oynayacağı Göztepe maçını kazanacaktır. Golü erken bulursa farklı skor da olabilir. Fenerbahçe bu maçı alarak Şampiyonluk iddiasını devam ettirecektir. Göztepe, Ünal Karaman’dan sonra daha sistemli oynamaya başladı. Kaybettikleri birçok maçta da iyi oynamışlardı, bu maçta da iyi futbol oynayacaktır ancak Göztepe için beraberlik bile sürpriz olur.