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2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri açıklandı

Amatör takımlar düzeyinde Avrupa'nın en önemli organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Bölgeler Kupası'nda 2022-2023 sezonu ön eleme ve grup aşamaları kuraları çevrim içi olarak çekildi.

Spor 08.12.2021, 21:44
2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF'yi başkan vekili Ali Düşmez'in temsil ettiği ve 36 üye federasyonun katıldığı kura çekiminde, Türkiye seri başı olarak yer aldı.

Ay-yıldızlılar, Portekiz, Finlandiya ve ön elemeyi geçecek takımla 3. Grup'ta yer aldı. 3. Grup'taki maçlar 2022 yılının kasım ayında oynanacak.

Kura çekimin ardından değerlendirmede bulunan Ali Düşmez, grup maçlarının Türkiye'de oynanacağı müjdesini verdi.

Türkiye'nin amatör karmalarda UEFA sıralamasında birinci olduğunu vurgulayan Düşmez, şunları kaydetti:

"Bu başarımız sayesinde bugünkü kura çekimine seri başı olarak birinci torbadan katıldık. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu ve futbolun ne kadar çok sevildiğini bu tablo gayet açık bir şekilde anlatıyor. Bu çıtayı yükselterek en üst düzeydeki turnuvalarda da aynı fotoğrafı görmek istiyoruz. Büyük bir aileyiz ve amacımız da tüm futbol sevdalıların desteğiyle bu hedefimize ulaşmak. Daha önce 2016-2017 sezonunda finallere ev sahipliği yapmış ve bu onuru yaşamıştık. Şimdi elemelerde üç takımı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde misafir etmeyi planlıyoruz. Futbol aşkı ve tutkusu ile bu turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Kuralar hayırlı olsun."

Kupada Gürcistan, Kazakistan, Estonya, Belarus ve Azerbaycan ön eleme turunda iki ayrı grupta mücadele edecek. Grup liderlerinin oynayacağı finali kazanan takım, Türkiye'nin de bulunduğu 3. Grup'ta yer alma hakkı kazanacak.

32 takımın 8 ayrı grupta mücadele edeceği grup aşamasının ardından 8 grup lideri finallere katılma hakkını elde edecek. Haziran 2023'te düzenlenecek finallerin ev sahipliğini bu 8 ülkeden birisi üstlenecek.

Ön eleme maçları 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022, grup maçları da 15 Ağustos ile 9 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak.

#spor
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