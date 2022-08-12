15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası başladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası, minikler ve yıldızlar kategorisindeki sporcuların müsabakalarıyla başladı.

Kocaeli Muay Thai İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkıda bulunduğu 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası, minikler ve yıldızlar kategorilerinde yer alan 10-13 yaş arası sporcuların müsabakalarıyla başladı. Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 8 ilden sporcuların katıldığı turnuvanın ilk gününde, 118 sporcu şampiyonluk için ringde ter döktü.

“Bu maçlarla sporculara tecrübe kazandırıyoruz”

Kocaeli Muay Thai İl Temsilcisi Osman Şığva, “Turnuvamız, 15 Temmuz Milli İrade Kupası adı altında 3 gün boyunca sürecek olan minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıyoruz. 8 ilden yaklaşık 370 sporcumuzla turnuvamız devam ediyor. Biz Kocaeli Muay Thai İl Temsilciği olarak 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için turnuvamızın ismini özellikle bu şekilde düzenlemeye karar verdik. Bu konuda gençlerimiz bu ruhla, bu bilinçle maçlara katılım gösterdiler. Maçları saygı ve sevgi çerçevesinde yapıyorlar. Bizler de bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. İleride Türkiye şampiyonası olsun, Avrupa, dünya şampiyonlarına katılacak sporcular için ilk basamak olan hazırlık maçlarımızı düzenleyerek sporcularımıza bir nebzede olsa katıda bulunuyoruz, tecrübe kazandırıyoruz. Antrenörler de yeni katılan sporcularını deniyorlar. İlerisi için onlara büyük bir fayda sağlıyoruz bu konuda. Ebeveynlerin, çocuklarını spor konusunda teşvik etmesini istiyoruz. Tesis konusunda bir sıkıntımız yok. çok güzel tesislerimiz var” dedi.

“Çocukların ilgilerini spora yönlendirmelerini istiyoruz”

Uluslararası hakemlik yapan ve 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Şampiyonası Baş Hakemi Ramazan Bağlan ise, “Gençlerimizin, kulüplerimizin, antrenörlerimizin bu tür faaliyetlere daha fazla katılmalarını istiyoruz. Bu turnuvalarda kendilerini gösteren sporcularımızın antrenmanlı bir şekilde, pratiklerini yapmış şekilde milli takıma kadar yükselmelerini istiyoruz. Baya yoğun bir katılım var. Ağaç yaşken eğilir. Bu tür sporlara küçük yaşlarda katılmalarını destekliyoruz. Velilerimiz de çocuklarıyla beraber maçlara geliyorlar. Onların da destekleri çok önemli çocuklarımız için. 43 tane hakemimiz bu maçlarda görevli. Bu hakemlerimizin arasında ulusal, uluslararası, bölge ve aday hakemlerimiz var. Biz daha çok bölge ve aday hakemlerimizin buralarda görev yapmasını sağlıyoruz. Çünkü onların biraz daha pratik yapması için burada onlara görev veriyoruz. Ben buradan velilere sesleniyorum; çocuğunuz hangi spor branşını istiyorsa fark etmez. Yeter ki spor yapsınlar. Çünkü ortam çok kötü durumda. Alkol ve uyuşturucular ilkokulların kapılarına kadar geldi. Çocukların onlardan kurtulmaları için ilgilerini spora yönlendirmelerini istiyoruz” diye konuştu.