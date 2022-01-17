1461 Trabzon FK, Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

1461 Trabzon FK’dan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Güneş’e kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."