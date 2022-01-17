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1461 Trabzon FK, Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor 17.01.2022, 16:02
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
1461 Trabzon FK’dan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Güneş’e kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."