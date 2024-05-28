. Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, “Özellikle uzay, havacılık, savunma sanayi ve otomotiv sektörlerine ürettiğimiz ürünlerde kullanılan dövme araçları ve tüm sistemi özel bir üretim tesisinde topladık. Bu sektörlere özel çözümlerimiz ve ürünlerimizde daha odaklı çalışarak gerek hacim gerek nitelik olarak katma değerimizi artıracağız’ dedi.

30 yıllık tecrübesiyle alüminyum alanında yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürünler ve çözümler geliştiren Sistem Alüminyum, yeni yatırımlarıyla da sektöründeki öncü konumunu pekiştiriyor.

Sistem Alüminyum, dövme tarafında gerçekleştirdiği yeni yatırımlarıyla, 2 bin metrekare kapalı alana sahip yeni binanın inşasını tamamladı. Bu sayede mevcut 4 bin tonluk dövme presine ilaveten devreye alacağı2500 tonluk yeni dövme presi ile bütün proseslerini tek binada toplayan Sistem Alüminyum, operasyon verimliliğini artırmanın yanı sıra üretim seviyesini de geliştirecek.

‘2024 yatırımlarımızın %30’unu bu konuya ayırdık, dövme ürünler kapasitemizi %65 artırdık’

Gerçekleştirdikleri yeni yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, “30 yıldır başarıyla büyümesini sürdürmüş ve sektöre öncülük etmiş bir firma olmanın gururu ile yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz. Profil, dövme alüminyum, kompozit panel, billet ve aksesuar olarak 5 farklı grupta üretim yapıyoruz. Bunların her biri ayrı bir uzmanlık gerektirmekle beraber dövme ürünler özel bir uzmanlık ve üretim prosesi gerektiriyor. Biz de gerek kapasite gerek nitelik olarak bu kategorideki üretimimizi ileri seviyeye taşıyacak ve know how’ımızı geliştirecek yeni bir yatırımı hayata geçirdik. Toplam 7000 tonluk dövme presi kapasitesi ile 2 bin m2Lik özel bir tesiste üretim yapacağız. 2024 yatırımlarımızın %30 ile en büyük kısmını bu alana ayırdık, kategorideki üretim kapasitemizi %65 artırdık. Spesifik çözümler gerektiren sektörlere daha katma değerli, hızlı ve odaklı hizmet sunacağız” dedi.