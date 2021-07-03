Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!

Kara para aklama suçlaması nedeniyle gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın çocukluğunda İstanbul'da bir dönercide çalışırken müşterilerin tabaklarında kalan artıkları sattığını anlattığı video gündeme geldi.

SALONDA ALKIŞLARLA KARŞILANIYOR

2019 yılında İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı’nın Eğitime Destek Gecesi'nde çekilen videoda, 14 yaşındayken İstanbul'da bir dönercide işe girdiğini ve müşterilerin tabaklarında kalan artıkları biriktirerek daha sonra pazarda insanlara sattığını anlatan Korkmaz'ın anısı salonda alkışlarla karşılanıyor.