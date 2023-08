Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “15’inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu" mezuniyet törenine katıldı. Törende Genelkurmay İkinci BaşkanıOrgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. 240 personelin mezun olduğu törende konuşan Bakan Güler, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan bordo berelileri kutladı. Güvenlik, enerji ve gıda krizinin bütün dünyayı etkilediğini, küresel barış, istikrar ve refahı tehdit ettiğini belirten Bakan Güler, “Böylesine hassas bir dönemde ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli görevimizdir. Bunun için her alanda olduğu gibi askeri açıdan da güçlü olmak zorundayız. Gelişen teknolojinin etkisiyle hızla değişen muharebe ortamı; güçlü bir kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olmanın yanı sıra Özel Kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri icra edebilecek bir gücün varlığını da gerekli kılmaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığımız da ordumuzun vazgeçilmez bir kuvvet çarpanı olarak gücüne güç katmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en seçkin birliği olan ve gözünü budaktan sakınmayan bordo berelilerimiz, köklü geçmişi, üstün nitelikleri, yiğit ve savaşçı karakterleri ile dünyadaki emsalleri arasında büyük bir itibara sahiptir” dedi.



“Tüm kritik operasyonlarda Özel Kuvvetlerimizin payı büyük olmuştur”

Bordo berelilerin bugüne kadar harekat sahasında gösterdiği cesaret ve kahramanlıklarının dosta güven, düşmana korku verdiğini belirten Bakan Güler, şunları kaydetti:

“Özel Kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatlarında elde ettiği başarılarda kritik bir rol üstlenerek müstesna katkılar sağlamış; ordumuzun şanlı tarihine adlarını altın harflerle yazdırmıştır. Nitekim çukur operasyonlarından Pençe harekatlarına, Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na, Barış Pınarı’ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na kadar icra edilen tüm kritik operasyonlarda Özel Kuvvetlerimizin payı büyük olmuştur. Bordo berelilerimizin her türlü zorluğun üstesinden gelme azmi, özverisi ve cesareti takdire şayandır. Özel Kuvvetler personeli, hususi vazife ve operasyonlar için eğitilmiş; bireysel ve askeri donanımı yüksek, teknik ve taktik becerilere sahip personelden oluşmaktadır. Bordo berelilerimizin sahip olduğu üstün yetenek ve kabiliyetlerle elde ettiği ezber bozucu başarılar, dünya orduları arasındaki en seçkin ve en saygın özel kuvvetlerden biri olmalarını sağlamıştır. Bu şerefli yuvaya katılan sizlerin de tarihi şanla dolu bordo bereli sancağını en iyi şekilde temsil etme ve çok daha ilerilere taşıma sorumluluğunuz bulunmaktadır.”



“Omuzlarınızdaki yük ağır, göreviniz hayli meşakkatli ancak vazifeniz kutsaldır”

Devletin, milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bordo berelilerden beklentisinin büyük olduğunu belirten Bakan Güler, “Bu yüzden sizler, her türlü arazi ve iklim şartlarında Özel Kuvvetlerin icra edebileceği çeşitli uzmanlık gerektiren safhalarda üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirildiniz ve artık bordo bereli oldunuz. İnanç, azim ve kararlılık karşısında hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gösterdiniz. Şimdi sizi daha büyük gayretler gerektiren zorlu vazifeler beklemektedir. Bu yüzden burada aldığınız eğitimlerle yetinmeyip Mekteb-i Asli olan kıtalarınızda kişisel ve mesleki yeteneklerinizi sürekli geliştirerek her türlü göreve daima hazır olmalısınız. Omuzlarınızdaki yük ağır, göreviniz hayli meşakkatli ancak vazifeniz kutsaldır” ifadelerini kullandı.



“Türkiye artık son yıllarda ilişkilerle uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol üstlenmektedir”

Türkiye’nin köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada jeopolitik önemi yüksek bir ülke olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Türkiye artık son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile tesis ettiği kapsamlı ilişkilerle uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol üstlenmektedir. Böylesine kritik bir süreçte mazisi şan ve zaferlerle dolu kahraman ordumuz da hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir” dedi.



“Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına yürekten inanıyorum”

Türkiye Yüzyılı’nın başladığı Cumhuriyetin 100’üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Güler, şunları söyledi:

“Bugün mezun olan bordo berelilerimiz de bu hedeflerimiz doğrultusunda önemli görevler üstlenecektir. Bu kapsamda siz kahraman silah arkadaşlarımın sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getireceğine, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri için kahramanca ve fedakârca görev yapacağına, böylelikle Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nu başarıyla tamamlayan bordo berelilerimiz ile kardeş ve dost ülkelerden gelen misafirlerimizi şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına bir kez daha kutluyorum. Personelimizin yetişmesinde emeği geçen başta Özel Kuvvetler Komutanımız olmak üzere komutanlığımızın tüm seçkin eğiticilerine ve personeline canı gönülden teşekkür ediyorum.”



Şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Bakan Güler, “Bu arada Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmıyor. Kahraman silah arkadaşları intikamını aldı, almaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.