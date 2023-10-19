Cumhuriyet değerlerini ve Türklerin bu topraklardaki bin yıllık köklerini yansıtan detayların ince ince işlendiği kalemler som altın, som gümüş, elmas ve pırlantalar kullanılarak üretildi.

Türkiye’nin ilk dolma kalem üreticisi ve yeniliklerin öncüsü Scrikss, cumhuriyetin 100. yılını özel ve anlamlı bir şekilde kutlamak için hazırladığı ‘1923’ ve ‘Cumhuriyet Yolu’ kalemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Scrikss, cumhuriyetin 100. yılına özel sınırlı sayıda ve tamamen el işçiliğiyle ürettiği kalemlerde Türk milletinin destansı yolculuğuna, tarihsel başarılarına ve milli gururlarına bir saygı duruşu sergiliyor. Som altın, som gümüş, elmas ve pırlantalar bir arada kullanarak üretilen kalemlerin üzerlerine incelikle işlenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve sivil kişiliğini yansıtan fotoğrafları, ay-yıldız, 100. yıl logosu, Selçuklu motifleri ve milli mücadelenin şekillendiği şehirlerin temsili haritaları yer alıyor ve bu topraklardaki bin yıllık köklerimiz ile kadim atalarımızın ortaya koyduğu azim, cesaret, özgüven ve başarı vurgulanıyor. Kalemlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Scrikss Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Uygur Özay, ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarının bilinci, heyecanı ve sorumluluğu ile uzun ve yoğun gayretlerimiz sonucunda hazırladığımız 100. Yıl özel koleksiyonumuzdaki kalemlerimizi sizlere takdim etmekten büyük onur duyuyoruz. Scrikss olarak Atatürk’ün ilke ve direktiflerinden sapmadan, bize emanet ettiği cumhuriyet mirasından aldığımız güçle ve 1964’ten bu yana yenilikten ve kaliteden ödün vermeden küresel bir Türk markası olduk.’ dedi.

Yarınlara ışık tutan bir miras

Güzel yazı kültürüne verdiği değer ve kaleme yüklediği anlamlarla bir kültür oluşturan ve nesilden nesle bir kalemden daha fazlasını sunan Scrikss; cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı kalemlerle de yarınlara ışık tutan bir miras sunuyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yüce Türk milletinden ilhamla hazırlanan ‘1923’ ve ‘Cumhuriyet Yolu’ kalemleri üzerine konuşan Scrikss Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Ahmet Özay, “Yüce milletimizin bağımsızlığa olan inancı, azmi ve kazandığı zaferlerle oluşturduğu cumhuriyet kültürü hepimiz için çok kıymetli ve geleceğe taşınması gereken büyük bir miras. Biz de Scrikss Kalem olarak bugüne kadar bu mirasın izinden giderek, kapılarımızı yeniliklere açarken, ürünlerimizi de teknoloji ile entegre edip kullanıcı konforunu ön plana çıkarmaya özen gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla bu yıl çok özel bir koleksiyon için yola çıktık. Kurtuluş mücadelesinin ve cumhuriyetin destansı yolculuğundan yola çıkarak hazırladığımız bu özel koleksiyon ile Türk milletinin tarihsel başarılarına ve milli gururumuza bir kez daha vurgu yapmak istedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarak Türk ulusunun bu topraklardaki egemenliğini ebedi kılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu topraklardaki bin yıllık köklerimizi, atalarımızın azim, cesaret, özgüven ve başarılarını, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için verdiği büyük mücadeleyi ve cumhuriyete giden yoldaki önemli hikâyeleri çizgi çizgi, birer birer kalemlerimizin üzerine işledik” dedi.

Kelimelerin sevgilisi: Scrikss

Cumhuriyet mirasına ışık tutan kalemlerin tanıtıldığı etkinlikte Milli Eğitim, Kültür ve Turizm eski Bakanı ve Milletvekili olarak eğitim ve kültür konusunda ülkemize büyük katkılar sunan Prof. Dr. Nabi Avcı, “Scrikss ailesinin cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına bu özel koleksiyon ile öncülük etmesi çok güzel. Koleksiyonda yer alan her iki kalemin üzerinde de cumhuriyet ve tarihimizle ilgili çok güzel detaylar bulunuyor. Ama asıl bu kalemler cumhuriyeti yazacak, bu kalemlerle yazanlar cumhuriyetin kazanımlarını tekrar ve tekrar hatırlatacaklar. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi. Şair, yazar, gazeteci ve araştırmacı Sunay Akın ise “Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Kültür varlığını güçlendiren milletler ancak güçlenebilir. Cumhuriyet demek aydınlanmanın yolunda, bilginin yolunda yürümek demektir. Farklı farklı enstrümanların bir orkestrada bir araya gelmesi demektir. Cumhuriyet 100. yılına gelmeseydi belki bu kalemler de olmayacaktı. Babam İstanbul’a ilk gelip de mağaza açtığında, mağazaya gereken kalemleri Cağaloğlu’na gelip ben almıştım. Scrikss kalemleriydi onlar da. Hepimizin hayatında Scrikss çok önemli. Hiç unutmuyorum, ben 70’lerde ortaokulda kendimce bir şeyler yazmaya başlarken Scrikss’in ‘kelimelerin sevgilisi’ yazan reklamını görmüştüm. Bu beni müthiş etkiledi. Scrikss’in o eski modelleri de hala koleksiyonumda” dedi.

Kalemlerin üzerinde cumhuriyetin 100 yılı var

100. yıl özel koleksiyonunun tanıtımı için gerçekleşen etkinlikte Scrikss’in 100. yıl koleksiyonunu tasarlayan tasarımcı Akif Gözcü, “Yaklaşık bir yıl önce başlayan ve yoğun tempoda geçen bir serüven oldu. Defalarca tasarımlar yaptık. Çünkü çok fazla detay vardı ve cumhuriyeti bir kaleme sığdırmamız mümkün değildi. Biz de sonunda büyük bir özenle iki güzel kalem ortaya çıkardık. Burada Scrikss ailesinin gösterdiği özveri çok önemli. Çok ciddi zaman, çok ciddi efor sarf edildi. Cumhuriyetle ilgili bir hikaye anlatılmak isteniyordu, bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Cumhuriyetimizin nice yüzyılları olsun” derken kalıcı çalışmaların kıymetine değinen Türk edebiyat ve sanat eleştirmeni Doğan Hızlan, “Kurumların cumhuriyetin yıl dönümleriyle ilgili kalıcı çalışmalar yapmasını destekliyorum. Çoğumuz dolmakalem meraklısı insanlarız. Çünkü dünyadaki sosyal olayları, siyasi olayları ve daha birçok olayı kelimelere döken kalemlere değer veriyoruz. Scrikss’in yeni koleksiyonundaki kalemleri inceledim ve gerçekten de cumhuriyetin 100 yılıyla ilgili her detay var kalemlerin üzerinde. İki kaleme de genç kuşaktan birisi baktığı zaman cumhuriyet tarihini öğrenebilecek. Önemli olan da bu. Bu tür çalışmalarda ortaya koyduklarınız kadar onların akılda kalıcılığı da önemli ve ben bu çalışmada bunu gördüm” dedi.