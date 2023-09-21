Trendleri takip edip tüm kategorilerde tüketici ihtiyaçlarına öncelik vererek teknoloji ve fonksiyonelliği ön plana çıkaran ürünleriyle sektörde fark yaratan Schafer, 54’üncü ve en büyük mağazasını İstanbul Yenibosna’da yer alan genel merkezinin içinde açtı. Schafer 2023 yılında 11 yeni mağaza ve 24 yeni franchise mağaza daha açmayı hedefliyor.

Yenilikçi ve özgün tasarım anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer, mağazalarının içerisindeki konseptleri yeni trendleri takip ederek yeniledi. Müşterilerinin ürünler hakkında daha detaylı fikre sahip olmaları için mağazalarında inovasyona giderek mağaza düzenini ferahlığı ön planda tutacak şekilde konumlandırarak içerisine deneyim alanları ekledi. 2023 yılı itibarıyla 25 büyük ilde toplamda 54 mağazaya ulaşan Schafer’ın Yenibosna mağazası 1200 metrekarelik bir alana sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

450 metrekarelik yeni mağazalar yolda!

Schafer Yönetim Kurulu üyesi Murat Aslan, “Schafer markası olarak hedefimiz, mağazamızı ziyaret eden müşterilerimizin markamızı çok daha yakından tanıma imkânı bulacakları, teknoloji ve fonksiyonelliği ön plana çıkaran, keyif alabilecekleri bir deneyime dönüştürmek. Kısa bir süre önce taşındığımız genel merkez binamızın içinde açtığımız yeni mağazamız 1200 metrekarelik yüzölçümü ile Schafer’ın en büyük mağazası oldu. Burası tüketicileri ürünlerimizle buluşturmanın yanı sıra mağazamıza yaptıkları ziyaretleri unutulmaz bir deneyime dönüştürmeyi amaçladığımız bir merkez oldu. Bunun için mimari konseptimizi yenileyerek mağazalarımıza deneyim alanları ekledik. Yenilenen konseptimizdeki bu deneyim alanları sayesinde mağazamızı ziyaret eden tüketiciler ürünlerin kullanımını canlı olarak gözlemleme ve deneme fırsatı elde edip, ürünlerimizle daha yakından tanışmış oluyorlar. Züccaciye, küçük ev aletleri ve ev tekstili ürünlerimizle mutfaklara, evlere giren bir markayız. Aynı zamanda ürünlerimizle vadettiğimiz kaliteyi, fonksiyonelliği müşterilerimizin de yaşayıp keyif almalarını sağlamak önceliğimiz oldu. Kısa zaman içerisinde fiyat avantajı sağlayan ürünlerimizin yer aldığı 450 metrekareye kadar büyüklüğe sahip olacak mağazalarımızı da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Yemek uzmanlarının katılımıyla workshoplar düzenlenecek!

Yeni açılan merkez mağazanın içerisinde 2 adet canlı mutfağın yer aldığını belirten Murat Aslan, “Burada ürün demolarımız bulunuyor. Misafirlerimizin ürünlerimizi canlı olarak test edilebileceği bu alanda müşterilerimiz gerçek ocak ve fırınlarda yemek pişirme deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca ziyaretçilerimizin yeme içme uzmanları ve şeflerle gastronomik keşifler yaşayabileceği etkinlikler, workshoplar da düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu dev mağazamızda müşterilerimizin keyifle vakit geçirmesini istedik. Bunun için yenilikçi çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.