Ocak ayında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu liderliğindeki SASA heyeti Berlin'deki ZEKI'yi ziyaret ederek sürecin ilk adımını atmıştı. Adana ziyaretinde Prof Albayrak'a merkezde farklı alanlarda çalışan bir bilim insanları ekibi eşlik etti. SASA'nın yeni yatırımı PTA tesisleri dahil olmak üzere tüm tesisi gezen heyete, farklı alanlardaki üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.



SASA - ZEKI işbirliği



Ziyaret sonrasında İbrahim Erdemoğlu ve Prof Şahin Albayrak'ın imzaladıkları protokol ile SASA, Berlin'deki merkezin üyesi olmak için başvurusunu yaptı. Almanya'nın dünya çapında tanınan şirketlerinin ve kamu kurumlarının da üyesi olduğu ZEKI, yapay zekanın günlük hayattaki somut uygulamalarına yoğunlaşıyor.



SASA, ZEKI ile yapacağı işbirliği çerçevesinde, üretim süreçlerinde verimliliği artırmaktan çalışanlarının şartlarını mükemmelleştirmeye kadar pek çok alanda yapay zeka uygulamalarını önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket, halihazırda büyük oranda otomasyona dayalı üretim süreçlerinin dijital güvenliği konusunda da çalışmalar yapacak.



İbrahim Erdemoğlu: Öncü olmaya devam edeceğiz



Ziyaret sırasında ZEKI heyetini bizzat ağırlayan SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA'nın alanında dünyanın en ileri üretim teknolojilerini ve süreçlerini kullandığını, önümüzdeki dönemde hizmete girecek PTA tesisinin bunun en güzel örneği olduğunu belirtti. Erdemoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"ZEKI ile yapacağımız işbirliği ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi tam dijitalleştirmeyi ve yapay zekadan mümkün olan tüm alanlarda faydalanmayı planlıyoruz. Böylece üretim verimliliğimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarırken, inovasyona daha fazla kaynak ayırabileceğiz. SASA bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inovasyona ve sürekli geliştirmeye yatırım yapmaya devam edecek."