Türk bilim insanı Prof Dr Şahin Albayrak tarafından kurulan ve yapay zekanın somut uygulamaları alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesi olan Berlin’deki Deneyimlenebilir Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi ZEKI’yi ziyaret eden SASA yönetimi, yapay zeka alanındaki son gelişmeler hakkında brifing aldı, SASA üretim süreçlerinde yapay zekanın potansiyel kullanım alanları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve SASA Genel Müdürü Dr Mustafa Kemal Öz’ün de aralarında olduğu SASA heyeti, 15-16 Ocak 2024 tarihlerinde ZEKI’nin Berlin’deki merkezinde 2 günlük bir çalıştaya katıldı. İlk gün yapay zeka alanındaki en son gelişmeler ve ZEKI’nin halihazırda üzerinde çalıştığı somut yapay zeka ve dijitalleşme projeleri hakkında bilgiler alan SASA heyeti, merkezin kurucusu Prof Dr Şahin Albayrak ve Berlin Teknik Üniversitesi’nden bilim insanı Fikret Sivrikaya’nın detaylı sunumlarını dinledi. Çalıştayın ikinci gününde ise SASA Genel Müdürü Dr Mustafa Kemal Öz başta olmak üzere SASA yöneticileri, şirketin üretim süreçleri ve potansiyel yapay zeka kullanım alanları konusunda ZEKI bilim heyetini bilgilendirdi, görüş alışverişinde bulundu.

ZEKI, yapay zeka ile ilgili dünyadaki en önde gelen merkezlerden bir tanesi olarak, özellikle de yapay zekanın somut kullanım alanları konusunda yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Türk asıllı Alman bilim insanı Prof Dr Şahin Albayrak tarafından kurulan merkez, Alman devletinin 3 farklı bakanlığının yanı sıra, özellikle otomotiv ve kimya alanında dünyanın devleri arasında bulunan Alman şirketlerinden de destek alıyor. Merkez, gerçek zamanlı veri analizi kapasitesinin arttırılmasına, bu sayede gündelik yaşamın insan hayatını kolaylaştıracak ve daha da verimli kılacak şekilde dijitalleşmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Genel Müdür Öz: Yapay zeka ile SASA sadece üretici değil, aynı zamanda teknoloji öncüsü olacak

Ziyaret sırasında SASA üretim süreçleri hakkında detaylı bir sunum yapan Genel Müdür Dr Mustafa Kemal Öz, yapay zeka uygulamalarından faydalanarak üretim süreçlerinin yanı sıra yönetim, sürdürülebilirlik ve genel iş süreçlerini tam dijitalleşmeye hazırlamayı planladıklarını belirtti. Öz, konuya ilişkin şunları söyledi:

“SASA üretim süreçlerine, yapay zeka katkısı ile ileri seviye süreç kontrolü, en güncel otomasyon sistemleri ve bilgi teknolojilerini entegre edeceğiz. Üretimin her aşamasında gerçek zamanlı veri analizi yaparak üretim verimliliğimizi arttıracağız. Bu sayede maliyetlerimizi etkin bir şekilde kontrol altına alacağız.

Üretim süreçlerimizin yanı sıra, yönetim, sürdürülebilirlik, insan ve süreç güvenliği ve çevre yönetimi konularında da yapay zeka uygulamalarının şirketimize ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bir bütün olarak yapay zeka uygulamaları şirketimizin rekabetçi gücünü arttırmada kritik rol oynayacak, daha akıllı ve daha hızlı kararlar almamızı sağlayarak küresel arenadaki öncü pozisyonumuzu güçlendirecektir. Yapay zeka ile SASA sadece bir üretici değil, aynı zamanda teknoloji öncüsü olacaktır.”