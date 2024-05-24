Standa kurulan VR köşesine gelen ziyaretçiler, SASA yetkilileri eşliğinde VR gözlükleri ile Adana'daki tesisleri gezdiler, hem polyester hem de üretim süreçleri hakkında bilgiler aldılar. Tur kapsamında polyesterin en önemli kullanım alanlarından elyaf üretim tesislerini gezen ziyaretçiler, dev bir yatırımla hayata geçirilen ve bu yıl içinde devreye alınacak olan PTA tesislerini de gördüler.

SASA VR gezisinde, Adana tesislerindeki üretim alanlarının görsel turlarının yanı sıra, gerek ürünler gerekse de süreçler hakkında gündelik dile uyarlanmış teknik bilgiler de yer alıyor.

SASA yetkilileri, ilk olarak geçtiğimiz aylarda Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Techtextil fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulan VR sisteminin güncellemeler ve geliştirmelerle sürekli yenileneceğini ve bundan sonra SASA fuar konseptinin temel bir unsuru haline geleceğini belirtti.

SASA, tüm üretim süreçlerinde ileri akıllı otomasyon sistemleri kullanıyor ve yapay zeka uygulamalarını da hem üretim hem de yönetim alanlarında değerlendirmeyi planlıyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde, sosyal sorumluluk çerçevesinde, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olan polyesterin hem üretim hem de kullanım hikayesini farklı teknolojiler ve iletişim araçlarıyla anlatmayı da hedefliyor.