Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

57. dakikada Kerem Demirbay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpasın sağ çaprazından Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 3-1

Sarı-kırmızılılar Türkiye kupasında son 16'da

60. dakikada Kerem Demirbay’ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı frikikte kaleci Abdülsamed topu kornere çeldi.

67. dakikada İlhami Siraçhan Nas, hızlı gelişen Galatasaray atağında topla hareket halindeki Halil Dervişoğlu’na müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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Sarı-kırmızılılar Türkiye kupasında son 16'da

85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Akman, Muhammed Mert’in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1

Sarı-kırmızılılar Türkiye kupasında son 16'da

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 72), Nelsson (Ndombele dk. 63), Abdülkerim Bardakcı (Davinson Sanchez dk. 63), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Zaha dk. 63), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Hamza Akman dk. 72), Halil Dervişoğlu

Yedekler: Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Muhammed Mert dk. 84), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Emre Kaplan dk. 59), Serkan Göksu (Popov dk. 59), Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Onur Ayık dk. 72), Bouali (Melih Okutan dk. 73)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Satıoğlu, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı-kırmızılılar Türkiye kupasında son 16'da

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 33), Tete (dk. 43), Abdülkerim Bardakcı (dk. 57), Halil Dervişoğlu (dk. 87 pen.) (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (dk. 23 k.k.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bouali, Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: İlhami Siraçhan Nas (dk. 67) (Ümraniyespor)

Sarı-kırmızılılar Türkiye kupasında son 16'da