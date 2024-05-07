Saran Media, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da on sekiz ülkeyi kapsayan bölgede, Ligue1 Uber Eats, Ligue 2 BKT ve Şampiyonlar Kupası‘nın yayın hakları için LFP Media ile yeni bir anlaşma imzaladı. Gerçekleşen iş birliği, 5 sezon boyunca devam edecek ve bölgedeki farklı dilleri, çeşitli platformları, dağıtım kanallarını kapsayacak.

Saran Media’nın bölgedeki köklü geçmişi, güçlü ticari ilişkileri, pazar bilgisi ve önemli içeriklere ait yayın hakları portföyü sayesinde Ligue 1 Uber Eats, bölgede mümkün olan en geniş yelpazede izleyiciye ulaşacak.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran “Saran Media olarak, Ligue 1Uber Eats, Ligue 2 BKT ile birlikte Şampiyonlar Kupası’nın (Trophée des Champions ) Doğu Avrupa ve Orta Asya yayın hakları için LFP Media ile anlaştığımızı duyurmaktan dolayı mutluyuz. Bu anlaşma, öncü liglerin birçok ülkede, farklı dillerde ve platformlarda erişilebilir olması konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Saran Media, özel içerikleri ve kaliteli yayıncılığıyla birçok farklı bölgede spor sevgisini aşılamaya devam edecek” dedi.

Saran Media’nın bölgedeki deneyimine güvendiklerini belirten LFP Chief Media Officer, Martin Aurenche: “Bir çok bölgede köklü bir geçmişe sahip Saran Media ile bu anlaşmayı yapmaktan gurur duyuyoruz. LFP olarak tüm pazarlardaki en iyi oyuncularla iş birliği yapmayı tercih ediyoruz. Saran Media da bölgedeki uzmanlığı ve deneyimiyle bizim için en iyi çözüm ortağı oldu. Saran Media‘nın, Ligue 1 Uber Eats’in bölgedeki popülerliğini ve erişilebilirliğini artıracağına inanıyoruz” dedi.

*Ülkeler: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldovya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Macaristan