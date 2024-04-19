Saran Group, 22 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Anadolu’da yaşayan ve İstanbul’u hiç görme fırsatı bulamayan çocuklar ile buluşuyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi İstanbul’da ağırlayan Saran Group’un bu yılki konukları Kırıkkaleli çocuklar oldu.

Çocuklar, İstanbul’da geçirdikleri birinci günde Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Saran Group çalışanları ile holding bahçesinde düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Etkinliğin ikinci ve üçüncü gününde ise çocuklar Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Vialand, Florya Akvaryumu, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi gibi rotaları keşfedecek ve tekneyle keyifli bir Boğaz turuna katıldı.

Çocuklarla şenlikte keyifli vakit geçiren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran; “Çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı. Onların her alanda iyi yetişmesi hepimizin görevi. 22 yıldır aralıksız gerçekleştirdiğimiz bu projeyle çocuklarımızı keşif yolculuğuna çıkarmaktan, birçoğunun ilk İstanbul maceralarına eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.