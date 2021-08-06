Viranşehir’in iptal edilen imar sorunu belediye meclisinde onaylandı

Mahkeme kararıyla iptal edilen Viranşehir’in imar sorunu Ağustos ayı belediye meclis toplantısında onaylandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 2013 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından ilgili kamu ve kurumların görüşleri alınmadan yapılan imar planı, 2016 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. 2019 yılında göreve gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, nazım imar planı sorunun çözülmesi için Viranşehir-Ankara yolunda adeta mekik dokudu. Ekinci’nin yoğun girişim ve çabası sonucu hazırlanan nazım imar planı Ağustos ayı belediye meclis toplantısında HDP’li meclis üyelerinin ret oyu verdiği gündem maddesi oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Toplantıda konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 2013 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından ilgili kamu ve kurumların görüşleri alınmadan yapılan imar planı, 2016 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucu iptal edildiğini hatırlatarak, sorunun çözülmesi için yaklaşık 2 yıldır mücadele verdiğini söyledi. Yoğun girişim ve çabalar sonucu hem imar sorununu çözdüklerini hem de vatandaşlara verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Ekinci, yeni imar planının ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Vatandaşlara verdiği bütün sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Ekinci, verdiği birçok sözü yerine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini kaydetti.