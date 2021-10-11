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Viranşehir’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Viranşehir Belediye Başkan Salih Ekinci, Yenişehir Mahallesinde sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

ŞANLIURFA 11.10.2021, 13:45
Viranşehir’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Viranşehir Belediye Başkan Salih Ekinci, Yenişehir Mahallesinde sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekinci, belediye meclis üyeleri ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Yenişehir Mahallesi Milli Eğitim Caddesinde başlanan sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi, birim yetkililerinden bilgi aldı. Başlatılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci, vatandaşlara verdiği sözü hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Ekinci, “10 gün önce vatandaşlarımıza asfalt yapılacağı sözünü vermiştik. Elhamdülillah başladık. Verilen sözlerden önce asfalt serim çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyzgül’den Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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