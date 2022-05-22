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Vali Ayhan’dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret

Hafta sonunda yoğun bir mesai geçiren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

ŞANLIURFA 22.05.2022, 10:40
Vali Ayhan’dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret

Hafta sonunda yoğun bir mesai geçiren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

İlk olarak Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Vali Ayhan, Dernek Başkanı Mehmet Yavuz’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, duygu ve düşünlerini de “Şehitler tepesi boş değil, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizden Rabbim bin kere razı olsun. Bizleri de şehitlerimize mahcup eylemesin. Şehit ailelerimiz bizlere emanettir. Bu emanete devlet ve millet olarak sahip çıkacağız inşallah. Ruhları şad olsun” ifadeleriyle kaleme aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaretinde ise derneğin Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan ve dernek üyeleri ile yapılan faaliyetler hakkında görüşen Vali Ayhan, “Büyük devlet, kendisine hizmet edeni unutmayan devlettir. Biz büyük bir devletiz ve daha da büyük olacağız Allah’ın izniyle. Gazilerimiz bu topraklar için bedenlerini feda ettiler. Devletin temsilcileri olarak bizler, sizlere hizmet ederek aslında bu topraklara hizmet etmiş oluyoruz” dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Salih Ayhan’a İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici eşlik etti.

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