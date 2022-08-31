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Taciz zanlısı linç edilmek istendi
Şanlıurfa’da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.
ŞANLIURFA 31.08.2022, 23:02
Şanlıurfa’da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddia göre evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna 5 lira veren şahıs, daha sonra taciz etmeye çalıştı. Kızın bağırması üzerine olayı fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şahıs, olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken kız ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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