banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Semt pazarlarında “HES” kodu denetimi

Şanlıurfa’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnafa yönelik yürüttüğü HES (Hayat Eve Sığar) Kodu denetimleri yapılıyor.

ŞANLIURFA 06.12.2020, 17:51
2
Semt pazarlarında “HES” kodu denetimi
banner422

Şanlıurfa’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnafa yönelik yürüttüğü HES (Hayat Eve Sığar) Kodu denetimleri yapılıyor.

Haliliye İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında semt pazarlarında yürüttüğü maske, mesafe ve hijyen kontrollerini sürdürüyor. Pazar girişinde ateş ölçerle vücut ısısı kontrolü yapan zabıta ekipleri, vatandaş ve esnafa da sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Pazarcı esnafına yönelik HES Kodu kontrolleri de yapan zabıta ekipleri, HES Kodu geçersiz olan veya HES Kodu bulunmayan esnafın da ticari faaliyetini durduruyor. Pazar alanından çıkarılan esnaf, geçerli HES Kodu aldıktan sonra “Risksiz” ise tekrar faaliyetine devam edebiliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’da, Zabıta Müdürlüğünün yürüttüğü denetimleri yerinde kontrol ederek, esnafa Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde bilgilendirmelerde bulundu.
Yorumlar (0)
11°
açık