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Şanlıurfalılar kısıtlama kurallarına uydu

Korona virüs salgınının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ülke genelinde dün akşamdan itibaren uygulanmaya başlanan tam kapanma tedbirlerinin ilk gününde Şanlıurfalılar kısıtlamalara büyük oranda uydu.

ŞANLIURFA 30.04.2021, 16:56
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Şanlıurfalılar kısıtlama kurallarına uydu

Korona virüs salgınının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ülke genelinde dün akşamdan itibaren uygulanmaya başlanan tam kapanma tedbirlerinin ilk gününde Şanlıurfalılar kısıtlamalara büyük oranda uydu.

Kısıtlama tedbirlerini yerinde denetleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesindeki Açıksu Caddesi, İpekyol ve Abide Kavşaklarındaki uygulama noktalarını ziyaret ederek, kısıtlamalarla ilgili herhangi bir ihlal yaşanmaması için talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Tam Kapanma Genelgesine göre, 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışan kişiler, izin belgelerinde belirtilen muafiyet saatleri içerisinde, belirlenmiş güzergahlarda kısıtlamadan muaf tutuluyorlar.
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