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Şanlıurfa’da toplu taşıma bayramda ücretsiz

Şanlıurfa’da yıllardır süregelen Kurban Bayramlarında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti bu bayramda da devam ediyor.

ŞANLIURFA 17.07.2021, 10:52
Şanlıurfa’da toplu taşıma bayramda ücretsiz
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Şanlıurfa’da yıllardır süregelen Kurban Bayramlarında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti bu bayramda da devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri adına kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor. Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban kesim alanlarına daha kolay ulaşmaları ve Mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için de ek seferler başlatacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “20-23 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa’da şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.
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