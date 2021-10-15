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Şanlıurfa’da "Teknoloji Şenliği" düzenlenecek

Şanlıurfa’da bilim kültürünün oluşması, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji Şenliği düzenleyecek.

ŞANLIURFA 15.10.2021, 13:05
Şanlıurfa’da "Teknoloji Şenliği" düzenlenecek

Şanlıurfa’da bilim kültürünün oluşması, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji Şenliği düzenleyecek.

Yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla yetenekli gençleri bir araya getirmeye, öğrencilerin teknolojik çalışmalarını sergileyebilecekleri alanlar oluşturmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte teknoloji şenliği düzenliyor. Genç zihinlerin teknolojik icatlarını görmek için hazırlanan şenlikte Şanlıurfalı gençler 16-17 Ekim tarihlerinde 11.00 ile 20.00 saatleri arasında bir alış veriş merkezinde hünerlerini sergileyecek.

Gençlerin bir araya geleceği, canlı performans ve sürpriz ödüllerin de verileceği teknoloji şenliği 2 gün sürecek.

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