Şanlıurfa’da öğrenciler için tercih destek merkezi açıldı

Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri Şanlıurfa’da eğitime yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Destek Merkezini açtı.

Gençleri geleceğe hazırlamak için eğitim hayatlarının büyük bir düzeyde etkileyecek olan Üniversite tercihlerinin doğru yönlendirilebilmesi adına önemli bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesinin uzman öğretim görevlileri ile danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Şanlıurfa’da 37 bin 308 öğrencinin katıldığı YKS’de başarılı olan öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 06 -14 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Konferans Salonunda Tercih Destek Merkezi açtı. Harran Üniversitesi öğretim görevlilerinin katıldığı Tercih Destek Merkezinde öğrencilerin uygunluk düzeyine göre doğru tercih ile üniversite yönlendirmeleri yapılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu çalışmada geleceğin teminatı olan gençlerin geleceğe emin adımlar ile ilerlenmesi hedefleniyor.

Rehberlik desteği almak isteyen öğrenciler 06 -14 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Konferans Salonunda Tercih Destek Merkezinden destek alabilirler.