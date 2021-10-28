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Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetimizin ilanının 98’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, Şanlıurfa’da şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenk sunumu ile başladı.

ŞANLIURFA 28.10.2021, 16:13
Şanlıurfa’da 29 Ekim kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetimizin ilanının 98’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, Şanlıurfa’da şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenk sunumu ile başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Tören sonunda şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua ettiler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında, 29 Ekim 2021 günü saat 10.00’da Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül valilik şeref salonunda tebrikleri kabul edecek.

Valilik önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirmesi ile devam edecek program, Vali Erin’in yapacağı konuşma ile sona erecek. Havanın yağışlı olması durumunda tören, 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda icra edilecek.

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