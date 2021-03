Sanayi esnafının sorunları dinlendi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci haftanın ilk günü küçük sanayi esnafını ziyaret ederek mesaiye başladı.

Viranşehir Belediye başkanı Salih Ekinci Belediye meclis üyeleri ile birlikte Viranşehir küçük sanayi esnaflara ziyarette bulundu. Başkan Ekinci, esnaflarla görüşüp, sorunlarını dinledi. Ardından Viranşehir küçük Sanayi Başkanı Mustafa Bayrak ile görüşen Başkan Ekinci, sanayideki eksikler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Sanayide yapılan yeni idare binasını da inceleyen Başkan Ekinci, idare binası ilgili Başkan Bayrak’tan bilgi aldı.

Esnafın sorunlarını dinlediklerini söyleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih ekinci, ”Haftanın ilk günü mesaiye Viranşehir sanayi esnafını ziyaret ederek başladık. Yeni sanayiye taşınan esnaflarımıza hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, hem de sorunları kendilerinden dinledik. Tüm esnaflarımız hayırlı işler bol kazançlar diliyorum. Esnaflarımızın sorunları not aldık. Her zaman dediğimiz gibi her şey Viranşehir için elbirliğiyle daha güzel hizmet etmeye devam edeceğiz "diye konuştu.