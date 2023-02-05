Öğrenciler ara tatilde spor yapma imkanı buldu

Şanlıurfalı öğrenciler 2 haftalık Sömestr tatilini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin spor merkezlerinde spor eğitimi alarak yaşadı.

Sömestr tatilinde gençlerin spor salonlarında vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2 haftalık ara tatilde yaklaşık 600 gence spor yapma imkanı sağladı. Spor salonlarına gelen gençler burada uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor salonlarına gelen öğrenciler Taekwondo sporu ile tanıştı. Sömestr tatilinde 600 öğrenci Taekwondo yaparak 2 haftalık arayı sporla dolu dolu geçirdi. Spor merkezlerine gelen öğrenciler desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.