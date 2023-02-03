Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hz. Mevlana’yı Anlamak ve Kitap Okuma Sevgisi buluşmaları devam ediyor.

2023 Mevlana Anma Yılı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hz. Mevlana’yı Anlamak ve Kitap Okuma Sevgisi buluşmaları devam ediyor. Hz. Mevlana’yı Anlamak ve Kitap Okuma Sevgisi buluşmaları çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa Şair Yazar Sinan Yağmur katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik ve Koordinasyon Merkezinde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Şair Yazar Sinan Yağmur’a gençler yoğun ilgi gösterdi. Şair ve Yazar Sinan Yağmur, Hz. Mevlana’nın hayatı ve yaşamından örnekler verdi.